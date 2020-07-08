Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Бокс/ММА
Баскетбол
Теннис
Формула 1
Девушка дня
>
x
Авто/Мото
Академическая гребля
Баскетбол
Бейсбол
Биатлон
Бобслей
Бокс
Велошоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гольф
Горнолыжный спорт
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Керлинг
Киберспорт
Конный спорт
Конькобежный спорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт
ММА
Настольный теннис
Олимпиада
Паралимпиада
Парусный спорт
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Прыжки с трамплина
Регби
Самбо
Санный спорт
Синхронное плавание
Скелетон
Сноуборд
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Стрельба
Сумо
Теннис
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Универсиада
Фехтование
Фигурное катание
Формула-1
Фристайл
Футбол
Футбол американский
Футзал
Хоккей
Хоккей с мячом
Хроника
Художественная гимнастика
Шахматы
Шорт-трек
Экстремальные
Юношеские игры
08 июля 17:02
автор: Сергей Ващенко
Лига ACA представила проморолик к поединку Емельяненко - Исмаилов
Лига ACA опубликовала проморолик боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
Бойцовское шоу состоится 24 июля в Сочи.
Яндекс
Новости: Добавить в источники
Google
Новости: Добавить в источники
Больше интересного на канале:
Дзен
Это интересно:
Чалов – в топ-10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Футболисты «Реала» готовы отказаться от премиальных за выигранные титулы в этом сезоне
Сергей Подпалый успешно дебютировал в «Арсенале»
Липницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Простите, женщины, но я — натуралка», - Клишина
Румынка, о которой мечтает весь мир
Лига ACA представила проморолик к поединку Емельяненко - Исмаилов
Лига ACA опубликовала проморолик боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
08.07.2020 17:02
ММА
автор: Сергей Ващенко
Хабилов поблагодарил покойного Абдулманапа Нурмагомедова (видео)
Заслуженный тренер России ушел из жизни 3 июля.
08.07.2020 09:10
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет не в Москве, а в Сочи
Турнир ACA 107, запланированный на 24 июля, пройдет в Сочи. Об этом сообщила организация в социальных сетях.
07.07.2020 12:04
ММА
автор: Сергей Ващенко
Село, в котором жил Абдулманап Нурмагомедов, собираются переименовать в его честь
Заслуженный тренер России ушел из жизни 3 июля в возрасте 57 лет.
07.07.2020 11:27
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Ян вышел из карантина накануне боя с Алдо за титул чемпиона UFC
Поединок россиянина и бразильца состоится 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове».
07.07.2020 10:37
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Жан-Клод ван Дамм – об отце Хабиба: Никогда не встречал, но всегда уважал его путь
Специалист скончался в пятницу, 3 июля.
06.07.2020 15:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC опубликовал видео, посвященное отцу Хабиба
Известный специалист скончался в пятницу, 3 июля.
06.07.2020 12:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Официально: Бой Усман – Масвидаль возглавит турнир UFC 252 (видео)
Он состоится 11 июля и пройдет на «Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
06.07.2020 09:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Топим за тебя!» Головкин обратился к Яну перед чемпионским боем
11 июля россиянин сразится с Жозе Алдо.
06.07.2020 08:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бернс заболел коронавирусом, Масвидаль готов выйти на замену
Чемпионский поединок на грани срыва.
05.07.2020 09:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании
Реклама на сайте
Вакансии
Политика конфиденциальности
Правовая информация
16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.