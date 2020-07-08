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08 июля 17:02
автор: Сергей Ващенко

Лига ACA представила проморолик к поединку Емельяненко - Исмаилов

Лига ACA опубликовала проморолик боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

Бойцовское шоу состоится 24 июля в Сочи.

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Лига ACA представила проморолик к поединку Емельяненко - Исмаилов
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