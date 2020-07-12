Волкановски победил Холлоуэя и сохранил титул чемпиона UFC

Австралиец Александр Волкановски победил раздельным решением судей американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 251.

Таким образом, 31-летний Волкановски сохранил титул чемпиона в полулегком весе, который он отобрал у 28-летнего Холлоуэя в декабре 2019 года.

Добавим, что за всю карьеру австралиец провел 23 боя и одержал 22 победы. На счету американца 27 боев, 21 победа и шесть поражений.

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