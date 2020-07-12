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12 июля 08:19
автор: Артур Гичунцев

Петр Ян: Спасибо всем, мы это сделали

Россиянин выступает в лучшей лиге мира с 2018 года. На его счету семь боев и семь побед.

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал комментарий после победы над бразильцем Жозе Альдо.

Напомним, уроженец Дудинки одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Я знал, что это будет сильный соперник, серьезное противостояние. Чуть-чуть отбил ногу переднюю, пришлось драться не в своей стойке. Спасибо всем огромное, мы это сделали.

Была задача в первых раундах поддавливать, но больше давать ему работать, а с третьего раунда включаться самому. Так и получилось: он подустал, и я начал его понемногу разбирать.

У меня недавно родился сын, это очень мотивирует. Спасибо моей жене, она у меня умничка!

Огромное спасибо всем болельщикам в России и по миру, которые меня поддерживают», – сказал Ян в прямом эфире «РЕН ТВ».

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Публикация от ufc (@ufc)

источник: «Советский спорт»
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