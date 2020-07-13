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13 июля 11:55
автор: Юрий Нечаев

Организаторы предупреждают болельщиков о поддельных билетах на бой Александр Емельяненко - Исмаилов

Поединок пройдет в Сочи 24 июля.

Организаторы турнира АСА 107, главным событием которого станет бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, призвали болельщиков не приобретать поддельные билеты на долгожданное мероприятие.

«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов. Несмотря на то, что мы еще не объявили арену проведения турнира, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие», - приводит ТАСС слова президента ACA Алексея Яценко.

Напомним, бой Емельяненко - Исмаилов должен был состояться весной в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Сочи.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: ТАСС
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Поединок пройдет в Сочи 24 июля.
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