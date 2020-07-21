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21 июля 13:37
автор: Юрий Нечаев

Александр Шлеменко: Шансы Исмаилова и Александра Емельяненко равны

Поединок состоится 24 июля.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что в поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым шансы на победу равны.

«Емельяненко вроде в хорошей форме. Он не нарушает режим. Из-за этого шансы Исмаилова уменьшаются. Думаю, шансы равны, потому что Александр берет за счет ударки, а Магомед за счет борьбы, пока у него будут силы.

Если Исмаилов победит, то меня такой исход нисколько не удивит. У меня мало уверенности, что Магомед сможет нокаутировать Александра. А выиграть позиционно, за счет борьбы, он вполне может. Шансы 50 на 50, но победе Магомеда я не удивлюсь», — сказал Шлеменко в интервью Sport24.ru.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко возглавит турнир АСА 107. Мероприятие пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: Sport24.ru
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