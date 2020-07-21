Исмаилов и Емельяненко будут драться при пустых трибунах

Российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщила о том, что турнир ACA 107 пройдет в Сочи без зрителей. Главным событием вечера смешанных единоборств 24 июля станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Вот, что сказано в сообщении ACA:

«Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей.

Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продление «режима повышенной готовности» до 3 августа.

В связи с этим, мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты.