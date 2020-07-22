Даниэль Кормье: Мой потенциал позволит победить Миочича

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье оценил свои шансы на победу в предстоящем бою против Стипе Миочича.

«У Стипе есть шансы побить меня, – цитирует 41-летего Кормье MMA Fighting. – Глупо думать, что боец с такими достижениями не может победить. Но если он одолеет меня, то я хочу, чтобы Стипе побил мою лучшую версию.

Надеюсь, что Стипе сразиться совсем не с тем парнем, который взял меньше года на восстановление после операции на спине и вернулся не в лучших кондициях. Хочу выйти в октагон и показать весь свой потенциал. Чувствую, что это мне позволит победить».

В прошлом два американца сражались дважды. 7 июля 2018 года Кормье отправил Миочича в нокаут в первом раунде, а 17 августа 2019-го Миочич добился победы техническим нокаутом в четвертом раунде, завоевав титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Кормье заявлял, что третий бой против Миочича станет для него последним в карьере.