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23 июля 06:28
автор: Юрий Нечаев

Магомед Исмаилов: Финиширую Александра Емельяненко в первом раунде, возможно, во втором

Поединок состоится 24 июля и пройдет без зрителей.

Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко провели открытую для СМИ тренировку накануне своего поединка в Сочи.

«Финиширую Емельяненко в первом раунде! Возможно, во втором. Для нас не стало новостью, что он в хорошей форме, мы готовились к его лучшей версии. Мы смотрели его лучшие противостояния. А выше или больше — для меня никакого значения нет. Я и с большими дрался, и с маленькими», - цитирует Исмаилова Sport24.ru.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко возглавит турнир АСА 107. Мероприятие пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: Sport24.ru
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