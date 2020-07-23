Магомед Исмаилов: Финиширую Александра Емельяненко в первом раунде, возможно, во втором

Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко провели открытую для СМИ тренировку накануне своего поединка в Сочи.

«Финиширую Емельяненко в первом раунде! Возможно, во втором. Для нас не стало новостью, что он в хорошей форме, мы готовились к его лучшей версии. Мы смотрели его лучшие противостояния. А выше или больше — для меня никакого значения нет. Я и с большими дрался, и с маленькими», - цитирует Исмаилова Sport24.ru.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко возглавит турнир АСА 107. Мероприятие пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.