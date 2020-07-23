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23 июля 06:42
автор: Юрий Нечаев

Александр Емельяненко: Хорошо, если Исмаилова хватит на один раунд. Это не его весовая категория

Поединок состоится 24 июля и пройдет без зрителей.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сомневается в своей победе над Магомедом Исмаиловым.

Об этом спортсмен заявил во время открытой тренировки.

«Я всегда рассчитываю на всю дистанцию боя, но, как и все бойцы, я стараюсь закончить бой досрочно. Это не его весовая категория, у него лишний вес. Это не его вес, не его скорость. Хорошо, если его хватит на раунд, я уже просил его сразу не падать», - приводит слова Емельяненко Sport24.ru.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко возглавит турнир АСА 107. Мероприятие пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: Sport24.ru
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