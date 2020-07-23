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23 июля 08:00
автор: Юрий Нечаев

Даниэль Кормье: Если Миочич одолеет меня, то я хочу, чтобы он побил мою лучшую версию

Поединок запланирован на 15 августа.

Бывший чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Стипе Миочичем.

«У Миочича есть шансы побить меня. Глупо думать, что боец с такими достижениями не может победить. Но если он одолеет меня, то я хочу, чтобы он побил мою лучшую версию.

Хочу выйти в октагон и показать свой потенциал. Чувствую, что он мне позволит победить в этом бою», — цитирует Кормье MMA Fighting.

Напомним, поединок между Миочичем и Кормье, который должен пройти 15 августа на турнире UFC 252, станет уже третей встречей соперников.

7 июля 2018 года Кормье одержал победу нокаутом в первом раунде. 17 августа 2019 года Миочич взял реванш, победив техническим нокаутом в четвертом раунде.

41-летний Кормье провел в ММА 24 боя, одержал 22 победы и потерпел два поражения.

В активе 37-летнего Миочича, являющегося действующим чемпионом UFC в тяжелом весе, 19 побед и три поражения.

источник: MMA Fighting
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Даниэль Кормье: Если Миочич одолеет меня, то я хочу, чтобы он побил мою лучшую версию
Поединок запланирован на 15 августа.
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