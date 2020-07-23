Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

В Адлере состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром АСА 107, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг, передает ТАСС.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.