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23 июля 10:13
автор: Юрий Нечаев

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Поединок состоится 24 июля и пройдет без зрителей.

В Адлере состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром АСА 107, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг, передает ТАСС.

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко пройдет в Сочи 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В поединках по правилам смешанных единоборств Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой завершился вничью. В активе Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

источник: ТАСС
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