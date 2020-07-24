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24 июля 19:03
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Исмаилов: Когда я преследую какую-то цель, разница в весе не имеет значения

Боец, выступавший в средней и полутяжелой весовых категориях оказался на 22,5 кг легче, чем его соперник Александр Емельяненко.

Несмотря на существенную разницу в весе Магомед Исмаилов считает, что он сможет победить Александра Емельяненко сегодняшним вечером.

«Даже когда на улице сталкивался с более габаритными ребятами, никогда не допускал, что что-то способно мне помешать, – рассказал Исмаилов в интервью RT. – Когда я преследую какую-то цель, хочу что-то доказать, подобное не имеет значения. Да, Емельяненко будет потяжелее, но ведь я тоже сейчас помассивнее, чем обычно.

Он комфортно чувствует себя в данной категории. Сейчас Саша подсушился, минимизировал риск потерять скорость. Отлично дышит, хорошо двигается. Будет непросто. Но я и не гонюсь за легкими поединками. Они не дают такой отдачи».

На официальном взвешивании Емельяненко показал вес 117,1 кг, а Исмаилов – 94,6 кг.

Поединок Исмаилов – Емельяненко пройдет в Сочи сегодня 24 июля. Бой должен был состояться еще в апреле в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

источник: Russia Today
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Магомед Исмаилов: Когда я преследую какую-то цель, разница в весе не имеет значения
Боец, выступавший в средней и полутяжелой весовых категориях оказался на 22,5 кг легче, чем его соперник Александр Емельяненко.
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