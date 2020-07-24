Магомед Исмаилов: Каждый из нас может пролететь над гнездом кукушки (видео)

На турнире ACA 107 в Сочи Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом. Бой был остановлен по ходу третьего раунда.

После поединка Исмаилов поделился своими эмоциями:

«Мы мужчины всегда пробуем что-то новое. Хотим познать что-то новое. Пробуя себя в чем-то новым, каждый из нас может пролететь над гнездом кукушки.

Хочу сказать, что я давно слежу за Александром. С начала времен его прайда. Он для меня особенный боец, и эта победа для меня особенная.

В моем углу Али Исаев, Абдулхамид Юсупов, и мой старший, мой самый любимый брат Рамазан Исмаилов, и Мохаммад Мирзоев. Когда эта команда со мной, это непобедимая команда. Если они рядом, я не знаю, как я должен проиграть.

Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал и болел. Всем, кого я расстроил, и тем, кто ждал моего поражения, я хочу сказать: «Я сделал все намеренно. Намеренно выиграл. Намеренно расстроил».