Фабрисио Вердум: Я очень уважаю Федора Емельяненко и хочу провести с ним еще один бой

Бразильский боец смешанных единоборств Фабрисио Вердум признался, что хотел бы провести еще один поединок с Федором Емельяненко.

«Да, я на 100% хочу провести бой с Федором. Я его очень уважаю и хочу дать ему возможность провести со мной еще один бой. Это история, и спустя 10 лет все хотят увидеть этот поединок.

Я его очень уважаю. Для меня он все еще лучший в мире», — заявил Вердум на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 14.

Напомним, сегодня на турнире на «Бойцовском острове» 42-летний бразилец победил шведа Александра Густафссона.

Для 42-летнего Вердума эта победа оказалась 24-й в ММА при девяти поражениях и одном ничейном результате. Для южноамериканца этот поединок стал последним по контракту с UFC.