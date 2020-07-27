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27 июля 08:25
автор: Артур Гичунцев

Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

Боец ответил согласием.

Капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору с предложением провести тренировку в составе «сливочных».

Таким образом, испанский защитник отреагировал на запись ирландца в соцсети. Ранее последний выложил видео, где он отрабатывает удары по воротам и попросил Рамоса оценить его навыки.

«Спасибо, друг. Я обязательно это сделаю, как только приеду в Мадрид», – ответил Макгрегор.

Добавим, что 31-летний ирландец завершил карьеру в начале июня. На его счету 22 победы и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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