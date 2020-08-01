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01 августа 09:34
автор: Юрий Нечаев

Усман Нурмагомедов: Я готов к большим вызовам

Спортсмен является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над финном Джерри Кварнстремом.

«Спасибо всем за поздравления. Психологически сложный бой для меня в связи с последними событиями.

В течении месяца мне предложили 9 разных соперников и у каждого возникали проблемы с вылетом.

Следующий мой бой пройдет в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь на крепкого и сильного соперника, я считаю, что уже готов к большим вызовам», — написал боец в Instagram.

Публикация от Usman Nurmagomedov (@usman_nurmagomedov)

Напомним, Нурмагомедов победил Кварнстрема техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в рамках турнира UAE Warriors в Абу-Даби.

22-летний россиянин одержал десятую победу в десяти поединках в ММА.

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