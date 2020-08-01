Усман Нурмагомедов: Я готов к большим вызовам

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над финном Джерри Кварнстремом.

«Спасибо всем за поздравления. Психологически сложный бой для меня в связи с последними событиями.

В течении месяца мне предложили 9 разных соперников и у каждого возникали проблемы с вылетом.

Следующий мой бой пройдет в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь на крепкого и сильного соперника, я считаю, что уже готов к большим вызовам», — написал боец в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов победил Кварнстрема техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в рамках турнира UAE Warriors в Абу-Даби.

22-летний россиянин одержал десятую победу в десяти поединках в ММА.