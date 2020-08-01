Усман Нурмагомедов: Я готов к большим вызовам

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над финном Джерри Кварнстремом.
«Спасибо всем за поздравления. Психологически сложный бой для меня в связи с последними событиями.
В течении месяца мне предложили 9 разных соперников и у каждого возникали проблемы с вылетом.
Следующий мой бой пройдет в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь на крепкого и сильного соперника, я считаю, что уже готов к большим вызовам», — написал боец в Instagram.
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Спасибо всем за поздравления. Психологически сложный бой для меня в связи с последними событиями. В течении месяца мне предложили 9 разных соперников и у каждого возникали проблемы с вылетом. Следующий мой бой пройдёт в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь на крепкого и сильного соперника, я считаю что уже готов к большим вызовам. Спасибо моим спонсорам @bukaboxing @gorillaenergy @alhadaya.ru
Публикация от Usman Nurmagomedov (@usman_nurmagomedov)
Напомним, Нурмагомедов победил Кварнстрема техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел в рамках турнира UAE Warriors в Абу-Даби.
22-летний россиянин одержал десятую победу в десяти поединках в ММА.