«Поражение это не конец — это новое начало». Исмаилов поддержал Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал Александра Емельяненко, которого победил 24 июля.
«Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потеряно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец — это новое начало», — написал спортсмен в Instagram.
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Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы с которыми он столкнулся в бою, шёл до конца! 🤜🏽🤛🏽 Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все ещё потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец - это новое начало! #магомедисмаилов
Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)