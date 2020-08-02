«Поражение это не конец — это новое начало». Исмаилов поддержал Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал Александра Емельяненко, которого победил 24 июля.

«Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потеряно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец — это новое начало», — написал спортсмен в Instagram.