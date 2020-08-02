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02 августа 15:48
автор: Юрий Нечаев

«Поражение это не конец — это новое начало». Исмаилов поддержал Александра Емельяненко

Бой состоялся в Сочи.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал Александра Емельяненко, которого победил 24 июля.

«Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все еще потеряно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец — это новое начало», — написал спортсмен в Instagram.

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Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы с которыми он столкнулся в бою, шёл до конца! 🤜🏽🤛🏽 Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьет, и если ты умеешь идти до конца, то не все ещё потерянно! Главное не потерять себя по жизни, стойко сдержать удар и двигаться дальше! Поражение это не конец - это новое начало! #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Напомним, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире АСА 107 24 июля.

34-летний Исмаилов одержал в ММА 17 побед при двух поражениях и одной ничьей.

У 39-летнего Емельяненко - 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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