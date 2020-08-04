Макгрегор – о заявлении Хабиба: Он бросится в ноги и будет нюхать пятую точку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова.

25 октября уроженец Дагестана, владеющий титулом в легком весе, сразится с американцем Джастином Гэтжи. Он заявил, что «утопит» соперника в октагоне.

Макгрегор не смог пройти в мимо. В своем Twitter Он написал: «Иными словами, я буду бегать, потому что наложил в штаны, а когда мы окажемся в клетке, я брошусь в ноги и буду нюхать пятую точку».

Добавим, что в октябре 2018 года 31-летний Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом.