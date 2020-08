Волкановски - Магомедшарипову: У нас есть шансы встретиться позднее в этом году

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски ответил на вызов россиянина Забита Магомедшарипова.

«Я чемпион, а не боец на замену, но я надеюсь, что ты как можно скорее найдешь себе соперника. Тогда у нас есть шансы встретиться позднее в этом году», — написал Волкановски в Twitter.

I am the champ not the replacement fighter but I hope you find a matchup ASAP then chances are I see you later this year. https://t.co/QCzsEEpi0I