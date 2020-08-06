Абдулвахабов и Сарнавский подерутся за титул чемпиона ACA в легком весе

19 сентября за вакантный пояс чемпиона организации подерутся Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский.

Первый номер рейтинга ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов долгое время был чемпионом АСВ и побеждал таких оппонентов, как Али Багов, Эдуард Вартанян, Иманали Гамзатханов. Из 17 побед в карьере 13 Абдулвахабов одержал досрочно.

Его соотечественник Александр Сарнавский, ученик Александра Шлеменко, представитель авторской школы «Шторм», финалист гран-при Bellator в 2013 году. Он имеет за плечами 36 побед при семи поражениях. За свою карьеру он финишировал оппонентов 30 раз.

ACA 111 пройдет 19 сентября, организацией уже анонсированы два крутых противостояния в карде: Марат Балаев - Магомедрасул Хасбулаев Хасбулаев и Юсуф Раисов - Артем Резников.