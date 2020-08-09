Хабиб обратился к Магомедшарипову после срыва боя в UFC: Твое от тебя не уйдет, брат

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова.

29 августа он должен был подраться с Яиром Родригесом. Мексиканец снялся с боя, после чего промоушен не смог найти Забиту нового соперника.

«Значит так было суждено. Твое от тебя не уйдет, брат», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Добавим, что 29-летний Магомедшарипов выступает в UFC с 2017 года. В его активе шесть боев и шесть побед.

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