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09 августа 10:34
автор: Артур Гичунцев,

Хабиб обратился к Магомедшарипову после срыва боя в UFC: Твое от тебя не уйдет, брат

Ранее россиянин сообщил о срыве боя с мексиканцем Яиром Родригесом.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова.

29 августа он должен был подраться с Яиром Родригесом. Мексиканец снялся с боя, после чего промоушен не смог найти Забиту нового соперника.

«Значит так было суждено. Твое от тебя не уйдет, брат», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Добавим, что 29-летний Магомедшарипов выступает в UFC с 2017 года. В его активе шесть боев и шесть побед.

Забит Магомедшарипов: UFC второй раз подряд обламывает подготовку на завершающем этапе

источник: «Советский спорт»
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Хабиб обратился к Магомедшарипову после срыва боя в UFC: Твое от тебя не уйдет, брат
Ранее россиянин сообщил о срыве боя с мексиканцем Яиром Родригесом.
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