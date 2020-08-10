Даниэль Кормье: Хабиб - самый доминирующий боец в истории ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал свое мнение о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Я считаю, что Хабиб — самый доминирующий боец в истории спорта. Для этого статуса есть и другие кандидаты, но никто из них не проводил бои так, будто это легкая прогулка, как это происходит в боях Нурмагомедова. Верю, что он уйдет из спорта непобежденным, и верю, что он это сделает скоро», — цитирует Кормье Allboxing.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Гэтжи должен состояться 24 октября на турнире UFC 254.

31-летний россиянин провел в ММА 28 боев и во всех одержал победы.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.