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10 августа 14:05
автор: Юрий Нечаев,

Даниэль Кормье: Хабиб - самый доминирующий боец в истории ММА

Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал свое мнение о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Я считаю, что Хабиб — самый доминирующий боец в истории спорта. Для этого статуса есть и другие кандидаты, но никто из них не проводил бои так, будто это легкая прогулка, как это происходит в боях Нурмагомедова. Верю, что он уйдет из спорта непобежденным, и верю, что он это сделает скоро», — цитирует Кормье Allboxing.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Гэтжи должен состояться 24 октября на турнире UFC 254.

31-летний россиянин провел в ММА 28 боев и во всех одержал победы.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.

источник: AllBoxing.ru
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Даниэль Кормье: Хабиб - самый доминирующий боец в истории ММА
Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.
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