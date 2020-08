Ванзант подписала контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC

- Контракт подписан. Собираюсь поменять игру. Новости по боям скоро будут, - написала Пейдж в своем инстагаме.

Как сообщает канадский журналист Ариэль Хельвани, Ванзант подписала соглашение на участие в нескольких боях с Bare Knuckle Fighting Championship.

Paige VanZant has signed a new multi-fight, exclusive contract with Bare Knuckle Fighting Championship, according to sources.



More on the deal shortly.