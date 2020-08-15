Кормье собирается завершить карьеру после боя с Миочичем

16 августа на турнире UFC 252 он проведет бой за звание чемпиона промоушена в тяжелом весе против действующего обладателя титула Стипе Миочича.

Спортсмены уже два раза встречались в октагоне. Первый бой состоялся 7 июля 2018 в рамках шоу UFC 226. Тогда Кормье довольно неожиданно нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс чемпиона.

Реванш прошел через год, 17 августа 2019 года. На турнире UFC 241 Миочич выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде и вернул титул.

По словам Кормье, третий бой против Стипе станет для него последним в карьере.

За все время он провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы при двух поражениях. Еще одна схватка (против Джона Джонса) была признана несостоявшейся. Кормье - победитель Гран-при Strikeforce в тяжелом весе в 2012 году. Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелых весах.