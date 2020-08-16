Кормье – после поражения от Миочича: Это был мой последний титульный бой в тяжелом весе

Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от Стипе Миочича.

«Меня интересует только борьба за чемпионство. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за пояс. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за титул в тяжелом весе», — цитирует Кормье ESPN.

Напомним, Миочич победил Кормье решением судей в главном поединке UFC 252.

37-летний Стипе одержал 20-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения.

У 41-летнего Кормье – 22 победы и три поражения. Еще один поединок признан несостоявшимся.