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16 августа 08:37
автор: Юрий Нечаев

Кормье – после поражения от Миочича: Это был мой последний титульный бой в тяжелом весе

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 252.

Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от Стипе Миочича.

«Меня интересует только борьба за чемпионство. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за пояс. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за титул в тяжелом весе», — цитирует Кормье ESPN.

Напомним, Миочич победил Кормье решением судей в главном поединке UFC 252.

37-летний Стипе одержал 20-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения.

У 41-летнего Кормье – 22 победы и три поражения. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Даниэль является бывшим чемпионом UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

источник: ESPN
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