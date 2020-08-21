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21 августа 13:07
автор: Владислав Корегин

Александр Шлеменко: Емельяненко и Вердум схожи по всем показателям

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его соотечественник Федор Емельяненко имеет хорошие шансы на победу в возможном поединке с бразильцем Фабрисио Вердумом.

– Мне кажется, для Федора – это интересный бой. Он потерпел от Вердума первое поражение, поэтому для него это было бы хорошим вариантом. Они по возрасту схожи. Тут нельзя будет сказать, что Федор дрался с молодым. Для Емельяненко это отличный шанс, потому что они и равносильные, и по всем показателям схожи, – цитирует Шлеменко Sport24.ru.

Ранее Емельяненко сообщил, что не против провести матч-реванш против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума. В 2010 году бразилец одержал победу над россиянином в первом раунде, успешно применив болевой прием.

источник: Sport24.ru
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Александр Шлеменко: Емельяненко и Вердум схожи по всем показателям
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его соотечественник Федор Емельяненко имеет хорошие шансы на победу в возможном поединке с бразильцем Фабрисио Вердумом.
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