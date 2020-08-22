Немков – после победы над Бэйдером: Я сотворил маленькую историю

Новый чемпион Bellator Вадим Немков высказался после победы над американцем Райаном Бэйдером.

Напомним, уроженец Белгородской области нокаутировал соперника во втором раунде.

«Знал, что Бэйдер не любит, когда его атакуют. Он плохо защищается. В конечном итоге этот план сработал.

Когда попал ногой в голову решил пойти на добивание. Честно говоря, бой можно было остановить раньше.

Лично для меня это очень важная победа. Я сотворил маленькую историю. Допускаю, что мы с Бэйдером показали поединок лучших бойцов мира в весовой категории. Согласен, есть парни из UFC, но мы в состоянии справиться с ними», – сказал Немков после боя.