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22 августа 11:45
автор: Артур Гичунцев

Немков показал чемпионский пояс Bellator (видео)

Он выиграл его в бою с Райаном Бэйдером.

Россиянин Вадим Немков поблагодарил за поддержку после победы над американцем Райаном Бэйдером в бою за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, молился! Россия, Украина, Беларусь, Сербия, Голландия, Томаровка, Старый Оскол, Белгород – всем спасибо, кто переживал. Мы это сделали, пояс наш!» – сказал 28-летний россиянин.

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Публикация от Вадим Немков (@vadimnemkov)

Напомним, Немков нокаутировал Бэйдера во втором раунде. Он провел удар в голову, после чего принялся добивать соперника.

У России появилась новая звезда. Немков жестко избил Бейдера и отобрал у него пояс (видео)

источник: «Советский спорт»
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