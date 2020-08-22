Немков показал чемпионский пояс Bellator (видео)

Россиянин Вадим Немков поблагодарил за поддержку после победы над американцем Райаном Бэйдером в бою за звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, молился! Россия, Украина, Беларусь, Сербия, Голландия, Томаровка, Старый Оскол, Белгород – всем спасибо, кто переживал. Мы это сделали, пояс наш!» – сказал 28-летний россиянин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Немков (@vadimnemkov) 21 Авг 2020 в 9:51 PDT

Напомним, Немков нокаутировал Бэйдера во втором раунде. Он провел удар в голову, после чего принялся добивать соперника.