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24 августа 10:19
автор: Владислав Корегин

Немков поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов мира в полутяжелом весе

22 августа россиянин нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде на турнире Bellator 244.

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков расположился на второй строчке в рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса по версии Fightmatrix.

Это случилось благодаря победе 28-летнего спортсмена над американцем Райаном Бэйдером в рамках турнира Bellator 244. Немков нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Скорее всего, в ближайшее время россиянин возглавит рейтинг, так как американец Джон Джонс, на данный момент занимающий первое место, перебрался в тяжелый дивизион.

Напомним, что победа над Бейдером стала пятой для Немкова в рамках Bellator. В общей сложности на его счету 12 выигранных боев при двух поражениях.

источник: «Советский спорт»
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Немков поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов мира в полутяжелом весе
22 августа россиянин нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде на турнире Bellator 244.
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