Немков поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов мира в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков расположился на второй строчке в рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса по версии Fightmatrix.

Это случилось благодаря победе 28-летнего спортсмена над американцем Райаном Бэйдером в рамках турнира Bellator 244. Немков нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Скорее всего, в ближайшее время россиянин возглавит рейтинг, так как американец Джон Джонс, на данный момент занимающий первое место, перебрался в тяжелый дивизион.

Напомним, что победа над Бейдером стала пятой для Немкова в рамках Bellator. В общей сложности на его счету 12 выигранных боев при двух поражениях.