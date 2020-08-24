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24 августа 11:02
автор: Владислав Корегин

Вадим Немков: Блахович и Рейес входят в список лучших полутяжеловесов в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, ставший 22 августа чемпионом Bellator в полутяжелом весе, поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим полутяжелом в UFC.

– Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерется. Джон Джонс все же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул, – цитируют спортсмена «Известия».

Напомним, что Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде на турнире Bellator 244. Таким образом, 28-летний россиянин стал чемпионом организации в полутяжелом весе.

Всего в карьере бойца 12 побед при двух поражениях. В Bellator он провел пять поединков и ни разу не уступил своим соперникам.

источник: «Известия»
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Вадим Немков: Блахович и Рейес входят в список лучших полутяжеловесов в UFC
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, ставший 22 августа чемпионом Bellator в полутяжелом весе, поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим полутяжелом в UFC.
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