Вадим Немков: Блахович и Рейес входят в список лучших полутяжеловесов в UFC

– Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерется. Джон Джонс все же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул, – цитируют спортсмена «Известия».

Напомним, что Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде на турнире Bellator 244. Таким образом, 28-летний россиянин стал чемпионом организации в полутяжелом весе.

Всего в карьере бойца 12 побед при двух поражениях. В Bellator он провел пять поединков и ни разу не уступил своим соперникам.