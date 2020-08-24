Берхамов подписал контракт с Bellator

Мухамед Берхамов заключил контракт с промоутерской компанией Bellator.

Соглашение рассчитано на четыре поединка. Об этом рассказал сам 26-летний российский боец в интервью ТАСС:

«Подписал контракт на четыре боя, дебют 26 сентября на турнире в Милане против Иона Паску».

Берхамов – бывший чемпион российской организации ACB. В 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах он одержал Мухамед одержал 13 побед.

В активе 38-летнего Паску, выступающего в средней весовой категории, 16 побед и девять поражений в ММА.