Вадим Немков: Не ожидал, что Бейдер поднимется после моего удара ногой

– Когда я попал ногой, не ожидал, что он поднимется. Поначалу я больше обозначал добивание, чтобы рефери остановил поединок, так как он находился в глухой защите. Но когда Бейдер начал вставать, старался уже акцентировано попасть ему в голову и добить. Я ожидал, что судья остановит раньше, но он дал ему два или три шанса. Но это и хорошо, потому что теперь ни у кого моя победа вопросов не вызвала и никто не сказал про преждевременную остановку, – цитирует Немкова News.ru.

22 августа 28-летний россиянин нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде на турнире Bellator 244.

Эта победа стала пятой для Немкова в рамках организации. В общей сложности на его счету 12 выигранных боев при двух поражениях.