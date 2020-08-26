ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 13:14
автор: Владислав Корегин

Вадим Немков: Не ожидал, что Бейдер поднимется после моего удара ногой

Новый чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Райаном Бэйдером.

– Когда я попал ногой, не ожидал, что он поднимется. Поначалу я больше обозначал добивание, чтобы рефери остановил поединок, так как он находился в глухой защите. Но когда Бейдер начал вставать, старался уже акцентировано попасть ему в голову и добить. Я ожидал, что судья остановит раньше, но он дал ему два или три шанса. Но это и хорошо, потому что теперь ни у кого моя победа вопросов не вызвала и никто не сказал про преждевременную остановку, – цитирует Немкова News.ru.

22 августа 28-летний россиянин нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде на турнире Bellator 244.

Эта победа стала пятой для Немкова в рамках организации. В общей сложности на его счету 12 выигранных боев при двух поражениях.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Конкуренты CHERY TIGGO 7 PROАлександр Поветкин - чемпион из Курска. Крушитель Челюсти УайтаРоссийская премьер-лига примет участие в мероприятиях ко Дню флагаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Вадим Немков: Не ожидал, что Бейдер поднимется после моего удара ногой
Новый чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Райаном Бэйдером.
26.08.2020 13:14
ММА
автор: Владислав Корегин
Тайсумов может вернуться в UFC и провести поединок в октябре
Контракт россиянина с UFC истек.
26.08.2020 13:00
ММА
автор: Юрий Нечаев
Миочич - о реванше с Нганну: Я намерен доминировать и победить
Первый бой состоялся в 2018 году.
25.08.2020 18:55
ММА
автор: Юрий Нечаев
Берхамов подписал контракт с Bellator
26 сентября российский боец сразится в Милане с румыном Паску.
24.08.2020 22:24
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Фабрисио Вердум: Встречусь либо с Федором Емельяненко, либо с Брендоном Верой
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе выбирает новый контракт и следующего соперника.
24.08.2020 20:22
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Дана Уайт: Следующим соперником Яна станет Стерлинг
Российский спортсмен остается непобедимым в UFC.
24.08.2020 17:13
ММА
автор: Юрий Нечаев
Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов в UFC
Россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.
24.08.2020 16:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Поединок Оверим – Сакаи возглавит турнир UFC 5 сентября
Мероприятие состоится в Лас-Вегасе.
24.08.2020 15:01
ММА
автор: Юрий Нечаев
Вадим Немков: Блахович и Рейес входят в список лучших полутяжеловесов в UFC
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, ставший 22 августа чемпионом Bellator в полутяжелом весе, поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим полутяжелом в UFC.
24.08.2020 11:02
ММА
автор: Владислав Корегин
Немков поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов мира в полутяжелом весе
22 августа россиянин нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде на турнире Bellator 244.
24.08.2020 10:19
ММА
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика