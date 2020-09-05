Сегодня в Москве пройдет турнир ACA 110. Полный файткард шоу

Поединок за вакантный титул чемпиона ACA в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и экс-чемпионом ACA и ACB в легком весе Али Баговым станет главным событием вечера.

В со-главном бою топовый легковес Эдуард Вартанян проведет свой последний бой в организации против Мухамеда Кокова.

Полный кард турнира

Али Багов (Россия) — Мурад Абдулаев (Россия)

Эдуард Вартанян (Россия) — Мухамед Коков (Россия)

Курбан Тайгибов (Россия) — Рамазан Кишев (Россия)

Жарабек Тешебоев (Киргизия) — Асхаб Зулаев (Россия)

Илья Щеглов (Россия) - Адлан Ибрагимов (Россия)

Эрлан Улукбеков (Киргизия) - Дауд Шайхаев (Россия)

Эмран Исрафилов (Россия) - Ислам Мешев (Россия)

Эльхан Мусаев (Россия) – Адам Богатырев (Россия)

Гога Шаматава (Россия) - Мурад Магомед (Россия)

Самвэл Варданян (Украина) - Хамзат Аушев (Россия)

Азамат Бекоев (Россия) - Араз Мамедов (Россия)

Павел Витрук (Россия) – Валерий Хажироков (Россия)

Роман Подругин (Россия) - Махочи Сагитов (Россия)

Турни ACA 110 станет первым российским турниром, который смогут посетить зрители.