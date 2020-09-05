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05 сентября 11:06
автор: Сергей Ващенко

Сегодня в Москве пройдет турнир ACA 110. Полный файткард шоу

Представляем полный кард турнира, который пройдет сегодня в Москве, в «Баскет Холл Москва» в Крылатском.

Поединок за вакантный титул чемпиона ACA в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и экс-чемпионом ACA и ACB в легком весе Али Баговым станет главным событием вечера.

В со-главном бою топовый легковес Эдуард Вартанян проведет свой последний бой в организации против Мухамеда Кокова.

Полный кард турнира

  • Али Багов (Россия) — Мурад Абдулаев (Россия)
  • Эдуард Вартанян (Россия) — Мухамед Коков (Россия)
  • Курбан Тайгибов (Россия) — Рамазан Кишев (Россия)
  • Жарабек Тешебоев (Киргизия) — Асхаб Зулаев (Россия)
  • Илья Щеглов (Россия) - Адлан Ибрагимов (Россия)
  • Эрлан Улукбеков (Киргизия) - Дауд Шайхаев (Россия)
  • Эмран Исрафилов (Россия) - Ислам Мешев (Россия)
  • Эльхан Мусаев (Россия) – Адам Богатырев (Россия)
  • Гога Шаматава (Россия) - Мурад Магомед (Россия)
  • Самвэл Варданян (Украина) - Хамзат Аушев (Россия)
  • Азамат Бекоев (Россия) - Араз Мамедов (Россия)
  • Павел Витрук (Россия) – Валерий Хажироков (Россия)
  • Роман Подругин (Россия) - Махочи Сагитов (Россия)

Турни ACA 110 станет первым российским турниром, который смогут посетить зрители.

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