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05 сентября 13:35
автор: Артур Гичунцев

Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края (видео)

Прошлой осенью боец приезжал в Россию и заявлял о желании подраться в Москве.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил в поддержку Дмитрия Махонина.

Напомним, последний является кандидатом в губернаторы Пермского края.

«Хочу пожелать тебе удачи на выборах. Мой друг Артем Лобов рассказал о твоей выдающейся работе в Пермском крае. Уверен, люди будут в хороших руках при таком руководителе», – сказал 31-летний ирландец.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Макгрегор заработал 43 млн долларов.

источник: «Советский спорт»
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