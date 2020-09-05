Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края (видео)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил в поддержку Дмитрия Махонина.

Напомним, последний является кандидатом в губернаторы Пермского края.

«Хочу пожелать тебе удачи на выборах. Мой друг Артем Лобов рассказал о твоей выдающейся работе в Пермском крае. Уверен, люди будут в хороших руках при таком руководителе», – сказал 31-летний ирландец.