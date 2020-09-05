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05 сентября 15:59
автор: Владислав Корегин

Стипе Миочич: Я уверен, что Кормье уничтожил бы Федора Емельяненко

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич считает, что американец Даниэль Кормье не испытал бы проблем в поединке с россиянином Федором Емельяненко.

– Посмотрите на резюме Кормье. Во-первых, он выдающийся борец. Федор, конечно, тоже, но Кормье быстрее, лучше в борьбе и умнее в выборе тактики на поединок. Он знает, как не подставляться, как развивать бой в стойке. Уверен, он уничтожил бы Федора. Мне это самому не нравится говорить, но что есть, то есть, – цитирует Миочича Allboxing.ru.

Отметим, что в своей карьере 41-летний Кормье принял участие в 26 боях, одержал 22 победы (восемь – нокаутом) и потерпел три поражения. Один из поединков был признан несостоявшимся.

Что касается Емельяненко, то 43-летний россиянин победил в 39 боях (15 – нокаутом) из 45, в шести поединках он проиграл.

источник: AllBoxing.ru
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