Стипе Миочич: Я уверен, что Кормье уничтожил бы Федора Емельяненко

– Посмотрите на резюме Кормье. Во-первых, он выдающийся борец. Федор, конечно, тоже, но Кормье быстрее, лучше в борьбе и умнее в выборе тактики на поединок. Он знает, как не подставляться, как развивать бой в стойке. Уверен, он уничтожил бы Федора. Мне это самому не нравится говорить, но что есть, то есть, – цитирует Миочича Allboxing.ru.

Отметим, что в своей карьере 41-летний Кормье принял участие в 26 боях, одержал 22 победы (восемь – нокаутом) и потерпел три поражения. Один из поединков был признан несостоявшимся.

Что касается Емельяненко, то 43-летний россиянин победил в 39 боях (15 – нокаутом) из 45, в шести поединках он проиграл.