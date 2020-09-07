Хабиб Нурмагомедов: О чем мне общаться с Макгрегором?

- Конор объявил о завершении карьеры, я о нем особо не думаю. У меня впереди соперники, бойцы более конкурентоспособные, чем он. Зачем мне с ним общаться? Никаких связей не было. Конором у нас всегда будет какой-то интерес и какой-то градус. Это очень медийный и известный человек.

В каком случае я готов дать реванш? Конору нужно оставаться активным, драться в легком весе против топовых бойцов, а не стариков. Ему нужно вернуться, выиграть у кого-нибудь из первой тройки, - рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову осенью 2018 года, в июне 2020 года ирландец объявил о завершении карьеры.

Добавим, что Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, в его активе 28 побед в 28 боях. Свой последний поединок 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года, когда удушающим приемом победил американца Дастина Порье. Следующий бой Нурмагомедов проведет 24 октября в Абу-Даби за титул чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.