ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 14:17

Хабиб Нурмагомедов: О чем мне общаться с Макгрегором?

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что ему не о чем общаться с ирландцем Конором Макгрегором.

- Конор объявил о завершении карьеры, я о нем особо не думаю. У меня впереди соперники, бойцы более конкурентоспособные, чем он. Зачем мне с ним общаться? Никаких связей не было. Конором у нас всегда будет какой-то интерес и какой-то градус. Это очень медийный и известный человек.

В каком случае я готов дать реванш? Конору нужно оставаться активным, драться в легком весе против топовых бойцов, а не стариков. Ему нужно вернуться, выиграть у кого-нибудь из первой тройки, - рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову осенью 2018 года, в июне 2020 года ирландец объявил о завершении карьеры.

Добавим, что Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, в его активе 28 побед в 28 боях. Свой последний поединок 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года, когда удушающим приемом победил американца Дастина Порье. Следующий бой Нурмагомедов проведет 24 октября в Абу-Даби за титул чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведев и Рублев вышли в четвертый круг US Open, Хачанов покинул турнирКоманда Fresh Auto приняла участие в третьем этапе RDS GPБудничная победа. Россия выиграла у Сербии в Лиге нацийХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Хабиб Нурмагомедов: О чем мне общаться с Макгрегором?
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что ему не о чем общаться с ирландцем Конором Макгрегором.
07.09.2020 14:17
ММА
Хабиб Нурмагомедов: С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди?
Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.
07.09.2020 10:37
ММА
автор: Юрий Нечаев
Поединок Абдурахимов - Гана состоится 17 октября
Изначально бой был запланирован на июль.
07.09.2020 10:17
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором мне абсолютно неинтересен
Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.
07.09.2020 09:01
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Уровень борьбы Гэтжи - это большой вопрос
Бой запланирован на 24 октября.
07.09.2020 07:22
ММА
автор: Юрий Нечаев
Перейра, победивший Имадаева, получил денежный бонус от UFC
Россиянин потерпел третье поражение кряду.
06.09.2020 10:51
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оверим – после победы над Сакаи: Я люблю единоборства и снова вернусь в октагон
В США завершился турнир UFC Vegas 9.
06.09.2020 10:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Это величайший бой в истории легкого веса
Он состоится 24 октября.
06.09.2020 09:08
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оверим победил Сакаи техническим нокаутом
Их бой стал главным событием турнира UFC Vegas 9, который прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
06.09.2020 06:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Имадаев проиграл на турнире UFC Vegas 9
Таким образом, он уступил в третьем поединке кряду.
06.09.2020 06:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика