Тони Фергюсон – Дане Уайту: Заплати Порье за поединок со мной столько, сколько он хочет

– Дана Уайт, заплати ему столько, сколько он хочет. UFC, Я люблю вас, но давайте подарим самым отчаянным фанатам и обычным болельщикам то, что они заслужили, – хороший поединок между мной и Дастином, – написал Фергюсон.

Напомним, что бой должен был пройти 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, однако Порье отказался участвовать в поединке из-за предложенных финансовых условий.

В своей карьере 36-летний Фергюсона провел 29 боев, победив 25 раз и потерпев четыре поражения. У 31-летнего Порье 26 побед и шесть поражений.

Главным боем UFC 254 станет встреча между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

“Here’s Lookin’ At You Kid” Pay the man @danawhite @ufc Love ya’ll but let’s give the Hardcore & Casual fans what they deserve, a good fight Sir ⚔️🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 @DustinPoirier #ufc254 pic.twitter.com/uVwwZIUtSd