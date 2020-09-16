«На ринге побью, или руку пожму?» Исмаилов встал перед сложным выбором (видео)

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов принял участие в викторине телеканала 360 градусов.

Перед спортсменом была поставлена задача, в каждом из пяти раундов сделать выбор в пользу одного из предложенных соперников.

Раунд 1: На Родину позову/Уложу и глазом не моргну - Майк Тайсон или Федор Чудинов.

«Чудинов попал под эту ситуацию. Чудинова я уложу! Он — боксер, я — борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец», — заявил спортсмен.

Раунд 2: Отправить подкачаться/Хотел бы пообщаться - Рой Джонс или Азиз Абдулвахабов.

«Азиза я отправлю подкачаться, а Роя Джонса мы позовем пообщаться. Контентик там, туда-сюда», — сказал Исмаилов.

Раунд 3: Респект бойцу/Поучиться бы юнцу - Хабиб Нурмагомедов или Джастин Гэтжи.

«Тут, по-моему, все очевидно. Гэтжи реально юнец по сравнению с Хабибом. Хабиб зверь. Здесь было легко», — подчеркнул Исмаилов.