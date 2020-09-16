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16 сентября 22:27
автор: Юрий Нечаев

«На ринге побью, или руку пожму?» Исмаилов встал перед сложным выбором (видео)

В своем последнем поединке боец победил Александра Емельяненко.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов принял участие в викторине телеканала 360 градусов.

Перед спортсменом была поставлена задача, в каждом из пяти раундов сделать выбор в пользу одного из предложенных соперников.

Раунд 1: На Родину позову/Уложу и глазом не моргну - Майк Тайсон или Федор Чудинов.
«Чудинов попал под эту ситуацию. Чудинова я уложу! Он — боксер, я — борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец», — заявил спортсмен.

Раунд 2: Отправить подкачаться/Хотел бы пообщаться - Рой Джонс или Азиз Абдулвахабов.
«Азиза я отправлю подкачаться, а Роя Джонса мы позовем пообщаться. Контентик там, туда-сюда», — сказал Исмаилов.

Раунд 3: Респект бойцу/Поучиться бы юнцу - Хабиб Нурмагомедов или Джастин Гэтжи.
«Тут, по-моему, все очевидно. Гэтжи реально юнец по сравнению с Хабибом. Хабиб зверь. Здесь было легко», — подчеркнул Исмаилов.

Раунд 4: На ринге побьешь/Руку пожмешь - Федор Емельяненко или Анатолий Токов.
По словам Исмаилова, в этой паре он побил бы Токова. А в последнем раунде боец заявил, что не стал бы никуда звать Конора Макгрегора, а с Владимиром Минеевым бой провел бы.

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👊🏼 Кого можно на ринге побить, а кому руку пожать? Мага разберётся! ⠀ Смотри нашу эксклюзивную рубрику с бойцом Магомедом Исмаиловым и отправляй это видео фанату ММА. Так тигр сказал! ⠀ А ещё пиши в комментариях, что бы ты сделал с самим Магомедом? ⠀ 🎙 Ведущий: боец ММА Магомед Исмаилов @maga_isma ⠀ 🎦 Credits/Source: @miketyson, @royjonesjrofficial, @khabib_nurmagomedov, @justin_gaethje, @abdulaziz_abdulvakhabov, @fedor_chudinov, @fedoremelianenkoofficial, @anatolii_tokov, @mineevmma, @thenotoriousmma ⠀ 🚀Подписывайся на @mbn360 и ты будешь в курсе всех интересных новостей, происходящих в мире! ⠀ #news #mbn360 #новости #мбн360 #хабиб #хабибнурмагомедов #хабибгейджи #гейджи #ММА #бой #боецсмешанныхстилей #gaethje #UFC #магомедисмаилов #майктайсон #тайсонджонс #miketyson #royjones #абдулвахабов #макгрегор #минеев #токов #емельяненко #mcgregor #магаразберется #респектбойцу ⠀ All credits go to the owner. If you have rights for this video please direct us!

Публикация от Маленькие Большие НОВОСТИ (@mbn360)

источник: Телеканал «360°»
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