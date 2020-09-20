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20 сентября 08:05
автор: Юрий Нечаев

Чимаев вновь получил от UFC бонус за бой

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 178.

Чеченец Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, получил денежный бонус от UFC за выступление на турнире в Лас-Вегасе.

Лучший бой вечера организаторы не определили, а дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов досталось Чимаеву, Маккензи Дерн, Рэнди Косте и Дэймону Джексону.

Напомним, Хамзат техническим нокаутом на 17-й секунде первого раунда победил американца Джеральда Миршерта. Боец провел в UFC три поединка, одержал три досрочные победы и трижды получил бонусы от UFC за яркое выступление.

Добавим, что в главном поединке вечера американец Колби Ковингтон техническим нокаутом в пятом раунде победил соотечественника Тайрона Вудли.

источник: UFC.com
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