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10 октября 11:58
автор: Владислав Корегин

Хабиб Нурмагомедов: UFC, просто найдите соперника для Махачева

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал организацию найти соперника для своего соотечественника Ислама Махачева.

Ранее стало известно, что соперник 29-летнего Махачева по турниру UFC 254 Рафаэль дос Аньос заразился коронавирусом и не сможет выйти на поединок.

– Я бывал в таких ситуациях, когда с тобой топовые бойцы не хотят выходить, просто нужно каждого соперника выносить и со временем эти «топы» будут без остановки называть твое имя, но это уже совсем другая история. UFC, просто дайте ему соперника, вот и все, – написал Нурмагомедов в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в активе 29-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в ММА (7-1 в UFC).

источник: «Советский спорт»
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