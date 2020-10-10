Хабиб Нурмагомедов: UFC, просто найдите соперника для Махачева

Ранее стало известно, что соперник 29-летнего Махачева по турниру UFC 254 Рафаэль дос Аньос заразился коронавирусом и не сможет выйти на поединок.

– Я бывал в таких ситуациях, когда с тобой топовые бойцы не хотят выходить, просто нужно каждого соперника выносить и со временем эти «топы» будут без остановки называть твое имя, но это уже совсем другая история. UFC, просто дайте ему соперника, вот и все, – написал Нурмагомедов в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в активе 29-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в ММА (7-1 в UFC).