ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 07:24
автор: Юрий Нечаев

«После этого поединка ты вырастешь как боец». Хабиб поздравил Уланбекова с первой победой в UFC

На «Бойцовском острове» завершился очередной турнир промоушена.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Тагира Уланбекова с победой в дебютном поединке под эгидой промоушена.

«Очень рад за тебя, Брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле», - подписал Нурмагомедов пост в инстаграм.

Напомним, сегодня Уланбеков победил бразильца Бруну Силву на турнире UFC Fight Night.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину 30-27, 29-28, 29-28.

29-летний Уланбеков проводил свой первый поединок в UFC. Всего в ММА у него 13 побед и одно поражение.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Кубка России в соревнованиях спортивных парОбратная совместимость на PS5: вопросы - ответыСиницина и Кацалапов стали лидерами в ритм-танце на втором этапе Кубка РоссииРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика