«После этого поединка ты вырастешь как боец». Хабиб поздравил Уланбекова с первой победой в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Тагира Уланбекова с победой в дебютном поединке под эгидой промоушена.
«Очень рад за тебя, Брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле», - подписал Нурмагомедов пост в инстаграм.
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Очень рад за тебя Брат. Отец был бы доволен тобой 👌 @tagir_ulanbekov Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастишь как боец, ведь опыт это очень важно в нашем деле.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)