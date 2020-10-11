«После этого поединка ты вырастешь как боец». Хабиб поздравил Уланбекова с первой победой в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Тагира Уланбекова с победой в дебютном поединке под эгидой промоушена.

«Очень рад за тебя, Брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле», - подписал Нурмагомедов пост в инстаграм.