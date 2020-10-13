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13 октября 10:29
автор: Владислав Корегин

Хабиб Нурмагомедов: Я не буду биться с Макгрегором даже если мне предложат пять миллиардов долларов

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что не планирует проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

– Поединок со мной – хорошее внимание для Конора. Я не хочу предоставить ему эту возможность. И по этой причине, я не буду проводить с ним бой, даже если UFC даст мне пять миллиардов долларов и предоставят мне право собственности организации. С Макгрегором уже покончено. После него у меня были новые задачи – Дастин Порье, теперь Джастин Гэтжи, – цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

Напомним, что бой между Хабибом и Гэтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254. 32-летний уроженец Дагестана провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.

источник: MMA Junkie
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