Лобов посоветовал Уайту уволить из UFC друга Хабиба

- Он только что вернулся после двухлетней дисквалификации за прием стероидов, затем провалил весогонку, что Дана Уайт решительно ненавидит. Во-вторых, он проигрывает бой. Он не просто проиграл бой, а все время убегал от своего соперника. Этот парень, если он в конечном итоге останется, это только благодаря Хабибу. В остальном, его стоит убрать из UFC, - цитирует Лобова MMA Fighting.

При этом ирландец добавил, что по-прежнему готов подраться с Тухуговым: «Да, безусловно, я сделаю это бесплатно, и если мне удастся получить деньги, я пожертвую каждый цент на благотворительность. Хочу передать деньги в детский дом. Это все личное. Потому, что из всей этой истории с командой Хабиба вышло столько плохого, что я хотел бы, чтобы из этого вышло что-то хорошее. Вот почему я хочу пожертвовать деньги в детский дом».

Напомним, что Лобов известен близкими отношениями с Конором Макгрегором. Лобов активно участвовал в конфронтации с командой Хабиба Нурмагомедова, куда входит и Тухугов.