Дмитрий Бикрев о скандальном бое с Амировым: Справедливость все еще существует

- Решение ожидаемое. Справедливость в нашей стране все еще существует. Только сумасшедший увидел бы в той ситуации что-то другое, кроме no contest. Пояс возвращается ко мне.

Реванш? Я еще в клетке Камилу (Гаджиеву) сказал, что готов, отвечая на его вопрос, - передает слова Бикрева NEWS.ru.

Ранее стало известно, что чемпионский поединок Fight Nights Global в полусреднем весе между россиянами Дмитрием Бикревым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся из-за нарушения правил - удара коленом в голову в положении «партер».

Таким образом, на счету 34-летнего Бикрева осталось 11 побед и три поражения в ММА. У Амирова – три победы, одна ничья и одно поражение.