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13 октября 21:41

Дмитрий Бикрев о скандальном бое с Амировым: Справедливость все еще существует

Чемпион Fight Nights Global (FNG) в полусреднем весе Дмитрий Бикрев прокомментировал решение независимых судей, признавших его титульный бой с Шамилем Амировым несостоявшимся.

- Решение ожидаемое. Справедливость в нашей стране все еще существует. Только сумасшедший увидел бы в той ситуации что-то другое, кроме no contest. Пояс возвращается ко мне.

Реванш? Я еще в клетке Камилу (Гаджиеву) сказал, что готов, отвечая на его вопрос, - передает слова Бикрева NEWS.ru.

Ранее стало известно, что чемпионский поединок Fight Nights Global в полусреднем весе между россиянами Дмитрием Бикревым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся из-за нарушения правил - удара коленом в голову в положении «партер».

Таким образом, на счету 34-летнего Бикрева осталось 11 побед и три поражения в ММА. У Амирова – три победы, одна ничья и одно поражение.

источник: News.ru
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