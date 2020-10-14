Фергюсон обратился к Хабибу: Скоро увидимся, тупица

Американец Тони Фергюсон отреагировал на заявление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Скоро увидимся, тупица. Ты даже не можешь нормально двигаться, а твои рефлексы – отстой. Тебе плохо, потому что ты поступил не очень хорошо», – написал американец в своем Twitter.

24 октября Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи из США на турнире UFC 254. Последний получил этот бой после победы над Фергюсоном в мае 2020 года. Он заменил Хабиба, поскольку россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ.