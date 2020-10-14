ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 07:46
автор: Артур Гичунцев

Фергюсон обратился к Хабибу: Скоро увидимся, тупица

Ранее россиянин заявил, что 36-летний Фергюсон упустил свое время и больше не вернется на прежний уровень.

Американец Тони Фергюсон отреагировал на заявление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Скоро увидимся, тупица. Ты даже не можешь нормально двигаться, а твои рефлексы – отстой. Тебе плохо, потому что ты поступил не очень хорошо», – написал американец в своем Twitter.

24 октября Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи из США на турнире UFC 254. Последний получил этот бой после победы над Фергюсоном в мае 2020 года. Он заменил Хабиба, поскольку россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Эксперт рассказал о сроке службы смартфонаНичья с Турцией: стратегическая победа и моральное поражение. Итоги матча Лиги НацийПикап Fiat Strada второго поколения превратили в Ram 700МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика