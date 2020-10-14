Эдуард Вартанян: Хабиб явный фаворит, он выносливей Гэтжи

Боец ММА Эдуард Вартанян дал свой прогноз на бой года и аргументировал, почему Хабиб обязательно одержит победу.

- Перед поединком почти единогласное мнение специалистов: Хабиб – фаворит. Почему?

- Это очевидно – в таких боях главные факторы – выносливость и размеры, - говорит Эдуард Вартанян. – В этих параметрах преимущество у Хабиба. А в выносливости Гэтжи сильно уступает будущему сопернику. Все свои последние победы американец одержал над «ударниками». Он научился не сжигать свой бензобак и работал вторым номером. Так Гэтжи победил в последнем бою Тони Фергюсона.

У Хабиба совсем другой стиль – он изматывает соперника. А за всю свою карьеру в ММА Гэтжи никогда не боролся, хотя и бывший борец-вольник, он только дрался в стойке.