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14 октября 14:41
автор: Юрий Волохов

Эдуард Вартанян: Хабиб явный фаворит, он выносливей Гэтжи

24 октября в Абу-Даби рамках турнира UFC 255 пройдет бой между действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Боец ММА Эдуард Вартанян дал свой прогноз на бой года и аргументировал, почему Хабиб обязательно одержит победу.

- Перед поединком почти единогласное мнение специалистов: Хабиб – фаворит. Почему?
- Это очевидно – в таких боях главные факторы – выносливость и размеры, - говорит Эдуард Вартанян. – В этих параметрах преимущество у Хабиба. А в выносливости Гэтжи сильно уступает будущему сопернику. Все свои последние победы американец одержал над «ударниками». Он научился не сжигать свой бензобак и работал вторым номером. Так Гэтжи победил в последнем бою Тони Фергюсона.

У Хабиба совсем другой стиль – он изматывает соперника. А за всю свою карьеру в ММА Гэтжи никогда не боролся, хотя и бывший борец-вольник, он только дрался в стойке.

источник: «Советский спорт»
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