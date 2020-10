«Дана Уайт сообщил, что первая защита титула в легчайшем весе Петра Яна состоится 12 декабря против Алджамейна Стерлинга состоится на турнире UFC 256», - написал в своем твиттере инсайдер телеканала ESPN Бретт Окамото.

Petr Yan's first bantamweight title defense will come against Aljamain Sterling in the UFC 256 co-main event on Dec. 12, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/Luk49sPFLE