Хабиб Нурмагомедов: Поединок с Макгрегором имеет смысл, если Конор победит Порье в легком весе

Отметим, что бой между ирландцем и американцем Дастином Порье пройдет 23 января под эгидой UFC.

– Если Конор одержит победу над Порье в легкой весовой категории, то поединок с ним будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как затем можно перейти со 170 фунтов до 155? Если Макгрегор решит пойти по легкому пути, то не заслужит еще одного титульного боя, – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

Ранее 32-летний россиянин заявил, что не готов биться с ирландцем даже если ему предложат пять миллиардов долларов и права собственности на UFC.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254. 32-летний уроженец Дагестана провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.