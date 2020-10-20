Гуф: Хабиб сломает Гэтжи во втором раунде удушающим приемом

– Хочу пожелать победы Нурмагомедову в главном бою. Свой прогноз я дам такой, что, наверное, во втором раунде удушающим все-таки Хабиб сломает Гэтжи, каким бы сильным ударником тот ни был. Остров наш, – сказал Гуф в видеообращении, опубликованном UFC Russia в своем Instagram-аккаунте.

Поединок Нурмагомедов – Хабиб состоится 24 октября. 32-летний россиянин победил во всех своих 28 проведенных боях. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.