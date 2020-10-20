Нурмагомедов назвал шестерку лучших игроков в истории футбола

– Того же Пеле нельзя не назвать, Марадону, Месси, Криштиану Роналду, бразильца Роналдо, Зидана. Много таких футболистов. Но я назову этих шестерых. Фигу? Тоже один из величайших, – сказал Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок между 32-летним россиянином и Джастином Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. 32-летний Нурмагомедов победил во всех своих 28 проведенных боях. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.